В Татарстане более 6 тыс. детей провели новогодние каникулы в лагерях

В Татарстане более 6 тыс. детей провели новогодние каникулы в загородных учреждениях и лагерях дневного пребывания. Об этом сообщает министерство по делам молодежи республики.

Так, в 39 оздоровительных учреждений отправились 4 тыс. ребят, а около 2 тыс. человек — в лагеря. В каждом из организаций соблюдали коронавирусные меры, отметили в Минмолодежи.

Программы зимнего отдыха проводились в разных направлениях. Для детей организовали лагеря со спортивными, творческими, образовательными и военно-патриотическими уклонами. Более 167 организации реализовали их.

«Качественный отдых детей и подростков — один из главных наших приоритетов» — заявил первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков.

По его словам, задача министерства создать комфортные условия в лагерях и широкий выбор смен для детей во время каникул.