В Татарстане болельщики оформили 6 тысяч Fan-ID

В Татарстане на сегодня оформлено 6 тысяч карт болельщика. Об этом сообщил пресс-атташе казанского клуба «Рубин» Марат Вагизов.

«Я уверен, что их будет формилено намного больше», – отметил Вагизов, отвечая на вопрос о примерных прогнозах на оформление Fan-ID.

На матчи РПЛ, которые стартуют с 28 июня, билет можно будет купить только при предъявлении карты болельщика. В новом сезоне Премьер-лиги быдет выступать «Рубин».

Оформить карту болельщиков можно на портале Госуслуги либо в приложении «Госуслуги Карта болельщика», при этом личность надо будет подвердить в МФЦ. Также весь процесс оформления можно пройти в МФЦ, куда прийти с паспортом.

Ранее Вагизов отметил, что для оформления карты болельщика на ближайших матчах и спортивных мероприятиях будут работать выездные точки МФЦ.