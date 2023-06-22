 В Татарстане болельщики оформили 6 тысяч Fan-ID
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В Татарстане болельщики оформили 6 тысяч Fan-ID

На матчи Премьер-лиги попасть можно будет при наличии карты болельщика.

Спорт
22 июня 2023  12:34

В Татарстане на сегодня оформлено 6 тысяч карт болельщика. Об этом сообщил пресс-атташе казанского клуба «Рубин» Марат Вагизов. 

«Я уверен, что их будет формилено намного больше», – отметил Вагизов, отвечая на вопрос о примерных прогнозах на оформление Fan-ID. 

На матчи РПЛ, которые стартуют с 28 июня, билет можно будет купить только при предъявлении карты болельщика. В новом сезоне Премьер-лиги быдет выступать «Рубин».

Оформить карту болельщиков можно на портале Госуслуги либо в приложении «Госуслуги Карта болельщика», при этом личность надо будет подвердить в МФЦ. Также весь процесс оформления можно пройти в МФЦ, куда прийти с паспортом. 

Ранее Вагизов отметил, что для оформления карты болельщика на ближайших матчах и спортивных мероприятиях будут работать выездные точки МФЦ. 

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