В Татарстане бродячая собака напала на ребёнка, подан иск в суд

Прокуратура Нижнекамска обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда с Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района, сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для иска стала проверка по обращению законного представителя 9-летней девочки, пострадавшей от нападения бродячей собаки в августе этого года. Ребенок получил травмы.

Проверка показала, что местные власти не обеспечили надлежащий отлов безнадзорных животных, что создало угрозу безопасности жизни и здоровья населения.

Прокуратура считает, что муниципалитет несет ответственность за произошедшее и требует компенсации морального вреда в пользу пострадавшего ребенка. Исковое заявление находится на рассмотрении суда.