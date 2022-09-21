 В Татарстане будет создана пилотная зона для испытания интеллектуальных транспортных систем
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В Татарстане будет создана пилотная зона для испытания интеллектуальных транспортных систем

Общая длина маршрута составит 9,2 км.

Республика
21 сентября 2022  19:40
Автор:
Карина Кострулева

В Татарстане, в особой экономической зоне «Алабуга» будет создана пилотная зона для испытания интеллектуальных транспортных систем. Сегодня гендир ОЭЗ Тимур Шагивалеев и директор ГБУ «Безопасность дорожного движения» Рифкат Минниханов подписали соглашение об участии в создании зоны.

Соглашение предусматривает участие сторон в реализации создание зоны для того, чтобы обеспечить возможность проведения экспериментов и апробаций технологий интеллектуальных систем. Общая длина маршрута составит 9,2 км. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в особой экономической зоне «Иннополис» в Верхнеуслонском районе появится новый технопарк «Иннопарк». Технопарк будет работать в сфере высоких технологий. Его управляющей компанией станет «Иннополис Девелопмент».

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