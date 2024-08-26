В Татарстане будут судить женщину, которая душила и била детей-сирот

news_top_970_100
Республика
26 августа 2024  15:06
Автор:
Эндже Гарафиева

Жительница Татарстана предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми-сиротами, сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в жестоком обращении с двумя детьми-сиротами, которых она взяла под опеку. 

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год женщина, будучи опекуном 10-летнего и 14-летнего детей, неоднократно избивала их, мотивируя свои действия личными неприязненными отношениями. Дети рассказали о случившемся только после переезда в другое место жительства.

Известно, что она била детей металлическим ковшом по голове, душила, запирала в бане с высокой температурой и применяла другие формы насилия.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Автоинспекторы Татарстана 14 дней будут проводить усиленные рейды
В Татарстане будут судить женщину, которая душила и била детей-сирот
Лето прощается жарой: в Татарстане прогнозируют аномальное тепло на финал августа
Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани
Девятиклассники в Казани будут работать поварами в школьных столовых
День республики и города в Казани: праздничные мероприятия 30 августа 2024 года
Джазовый фестиваль в Казани объединит музыкантов из Индии, Кубы и Китая
СИБУР вкладывает 0,5 трлн рублей в Татарстан и обещает снизить выбросы CO2 на 15%