В Татарстане будут судить женщину, которая душила и била детей-сирот

Жительница Татарстана предстанет перед судом за жестокое обращение с детьми-сиротами, сообщает пресс-служба СУ СК России по РТ.

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, обвиняемой в жестоком обращении с двумя детьми-сиротами, которых она взяла под опеку.

По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год женщина, будучи опекуном 10-летнего и 14-летнего детей, неоднократно избивала их, мотивируя свои действия личными неприязненными отношениями. Дети рассказали о случившемся только после переезда в другое место жительства.

Известно, что она била детей металлическим ковшом по голове, душила, запирала в бане с высокой температурой и применяла другие формы насилия.