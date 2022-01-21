 В Татарстане на депутата сельсовета возбудили дело за пьяную езду
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В Татарстане на депутата сельсовета возбудили дело за пьяную езду

Мужчина два раза отказывался от медосвидетельствования.

Республика
21 января 2022  14:50
Автор:
Ольга Ильина

В Татарстане в отношении 36-летнего депутата Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского района возбуждено уголовное дело по статье об управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию. Об этом сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следствие считает, что в феврале прошлого года мировой суд признал подозреваемого виновным в отказе прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Ему назначили штраф в 30 тыс. рублей, а также лишили водительских прав на полтора года.

Тем не менее, в декабре того же года автоинспекторы остановили подозреваемого за рулем машины, и он снова отказался от медосвидетельствования.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Казани в суд передали дело на мать, избивавшую на камеру полуторагодовалую дочь.

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