В Татарстане девушка, оставшаяся без попечения родителей в 5 лет, смогла через суд получить квартиру

Прокуратура Алексеевского района Татарстана провела проверку по обращению местной жительницы. Установлено, что 22-летняя заявительница осталась без попечения родителей в пятилетнем возрасте. В 2020 году ее включили в список нуждающихся в обеспечении жильем, которое так и не предоставили.

Чтобы защитить жилищные права заявительницы, прокуратура обратилась с иском в суд. Требования ведомства удовлетворены в полном объеме.

В итоге девушке предоставили благоустроенное жилье в Казани, сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане сиротам или оставшимся без попечения родителей школьникам каждый год будут выплачивать пособие на покупку учебников и письменных принадлежностей. Закон подписал президент РТ Рустам Минниханов.