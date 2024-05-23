В Татарстане директор организации и его сообщник приговорены к сроку за хищение зарплаты сотрудников

Бывший 58-летний директор управления эксплуатации Нижне-Камского водохранилища и его 64-летний знакомый признаны виновными в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Один из них создал организацию для хищения средств управления, которая стала победительницей открытого конкурса на ремонт оборудования водохранилища. Общество с ограниченной ответственностью выполнило объем работ на сумму 320 тысяч рублей, несмотря на нарушение требований договора.

Директор водохранилища подписал документы с завышенными расценками затрат труда рабочих, объемов и стоимостью работ. Таким образом, он «забирал» у 9 сотрудников часть выписанной им премии в 2016-2020 годах.

Приговором суда одному из обвиняемых назначено наказание в виде трех лет условного лишения свободы, второму – два года восемь месяцев условно.