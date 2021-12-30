 В Татарстане для детей с ОВЗ провели зимние смены в оздоровительных лагерях
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В Татарстане для детей с ОВЗ провели зимние смены в оздоровительных лагерях

Смены завершили подарком — каждый детей посетил Президентскую республиканскую елку. 

Истории
30 декабря 2021  19:19
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане для детей с ограниченными возможностями провели зимние смены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Так, с 11 по 25 декабря 35 детей приняли участие в сменах на базе двух лагерей — ДОЛ «Заречье» Городского центра «Ял» и МБУ «Молодежный оздоровительный центр имени А. Губина» Бугульминского района.

Отмечается, что для смен была подготовлена программа с учетом особенности заболевания ребенка, а также учтено посещение с родителями. Мероприятия посетил первый замминистра по делам молодежи РТ Ринат Садыков. 

«<...> Ребята много гуляли на свежем воздухе, отдыхали и общались друг с другом, а это значит, что заводили друзей и открывали мир с нового ракурса» , - рассказал Садыков. 

Смены завершили подарком — каждый детей посетил Президентскую республиканскую елку.

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