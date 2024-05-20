В Татарстане для детей военнослужащих по контракту предусмотрена специальная карта «Батыр»

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Республика
20 мая 2024  19:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Карта «Батыр» покрывает оплату детского сада, кружков и питания, а также предоставляет бесплатное посещение кружков, продленки и спортивных секций.

Кроме этого, дети военнослужащих имеют приоритетное право на отдых в летних оздоровительных лагерях и первоочередное поступление в детские сады и школы. А если у семьи военнослужащего по контракту есть долги по оплате ипотеки, они не взимаются на время службы.

Дети участников специальной военной операции также получают квоту на поступление в вузы, составляющую 10% от общего количества бюджетных мест. Они могут поступить в вуз без вступительных испытаний, а если ребенок уже учится на платной основе, он может перевестись на бюджет.

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