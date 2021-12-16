 В Татарстане для восстановления дубовых лесов собрали рекордный урожай желудей
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В Татарстане для восстановления дубовых лесов собрали рекордный урожай желудей

В республике заготовили также семена березы, ясеня и других деревьев.

Республика
16 декабря 2021  12:36
Автор:
Елена Молчанова

Министерство лесного хозяйства по РТ собрало 40,2 тысячи кг семян для восстановления лесов. При этом изначально планировалось получить 11,4 тыс. кг. Полученного урожая достаточно, чтобы восстановить лес в 2022 году. Об этом сообщил на пресс-конференции Кузюров Равиль, министр ведомства. 

Большую часть семян составляют желуди – 37,6 тыс. кг. Для сравнения, семян березы – 1100 кг, ясеня – 790, а сосны – 395 кг. 

Перевыполнен план и по взрощенным саженцам, но всего на 3 млн единиц из 34,1 млн. Они были выращены в 51 татарстанском питомнике и семеноводческом центре РТ с производительностью 12 млн саженцев в год.  

Среди саженцев 26 млн хвойных,  8 млн лиственных и 700 тысяч кустарников.  

 

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