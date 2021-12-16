В Татарстане для восстановления дубовых лесов собрали рекордный урожай желудей

Министерство лесного хозяйства по РТ собрало 40,2 тысячи кг семян для восстановления лесов. При этом изначально планировалось получить 11,4 тыс. кг. Полученного урожая достаточно, чтобы восстановить лес в 2022 году. Об этом сообщил на пресс-конференции Кузюров Равиль, министр ведомства.

Большую часть семян составляют желуди – 37,6 тыс. кг. Для сравнения, семян березы – 1100 кг, ясеня – 790, а сосны – 395 кг.

Перевыполнен план и по взрощенным саженцам, но всего на 3 млн единиц из 34,1 млн. Они были выращены в 51 татарстанском питомнике и семеноводческом центре РТ с производительностью 12 млн саженцев в год.

Среди саженцев 26 млн хвойных, 8 млн лиственных и 700 тысяч кустарников.