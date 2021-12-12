В Татарстане в ночь на понедельник температура опустится до -23 градусов

В Татарстане в ночь на 13 декабря температура воздуха опустится до 23 градусов ниже нуля, погода будет преимущественно без осадков, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем 13 декабря температура воздуха составит -12 градусов, на дорогах возможно образование гололедицы.

В ночь на 14 декабря в республике ожидается потепление. Ночная температура составит -13 градусов, днем поднимется до -8. На дорогах останется гололедица.

Ранее сообщалось, что Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев рассказал, что декабрь покажет погодные колебания. Температура этого месяца окажется выше нормы, около 8 градусов ниже нуля. Жителям республики в декабре также стоит ожидать повышенное количества осадков.