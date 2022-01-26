В Татарстане до конца 2022 года начнут выдачу электронных паспортов

В Татарстане до конца 2022 года начнут выдавать гражданские электронные паспорта. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на коллегии Минцифры ресбулики.

Татарстан стал одним из трех пилотных регионов России, где введут документы в электронном виде.

«По итогам согласования проекта указа Президента РФ о введении в России электронных паспортов Татарстан остался в числе трех пилотных регионов, где мы планируем в конце текущего года начать выдавать реальные паспорта» — рассказал спикер.

Новые паспорта представлены в виде пластиковой карточки со встроенным чипом, на котором будет находится вся информация о гражданине, его фотография, также номера ИНН и СНИЛС.

Ранее «КВ» сообщали, что глава Минцифры РТ предложил создать в Казани российскую пилотную зону с криптовалютой.