 В Татарстане до конца 2022 года начнут выдачу электронных паспортов
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В Татарстане до конца 2022 года начнут выдачу электронных паспортов

Новый документ будет представлен в виде пластиковой карточки со встроенным чипом.

Республика
26 января 2022  13:42
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане до конца 2022 года начнут выдавать гражданские электронные паспорта. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев на коллегии Минцифры ресбулики.

Татарстан стал одним из трех пилотных регионов России, где введут документы в электронном виде.

«По итогам согласования проекта указа Президента РФ о введении в России электронных паспортов Татарстан остался в числе трех пилотных регионов, где мы планируем в конце текущего года начать выдавать реальные паспорта» — рассказал спикер.

Новые паспорта представлены в виде пластиковой карточки со встроенным чипом, на котором будет находится вся информация о гражданине, его фотография, также номера ИНН и СНИЛС.

Ранее «КВ» сообщали, что глава Минцифры РТ предложил создать в Казани российскую пилотную зону с криптовалютой.

 

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