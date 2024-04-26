В Татарстане дорожает бензин: заметнее всего марки АИ-98

Данные Татарстанстата по мониторингу цен за период с 15 по 22 апреля говорят о росте цена на бензин и дизель.

Антилидер рейтинга – бензин марки АИ-98: рост цены составил 1,36%, стоимость достигла отметки 67,82 рубля за литр топлива. Далее следует марка АИ-92, его стоимость составляет 49,51 рубля за литр (рост 0,36%). АИ-95 прибавил в цене на 0,33% или 53,35 рубля за литр. Меньше всего подорожало дизельное топливо, его цена увеличилась на 0,09% и составила 59,85 рублей за литр.

Напомним, ранее в Казани приняли новые правила пользования общественным транспортом.