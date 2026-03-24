В Татарстане дорожные камеры научились распознавать водителей с телефонами

С марта 2026 года комплексы фотовидеофиксации в республике начали выявлять автомобилистов, которые во время движения держат смартфон в руке. Система в автоматическом режиме анализирует изображение и фиксирует подобные нарушения, сообщили в Госавтоинспекции РТ.

За первый месяц работы нововведения зарегистрировано более 800 случаев. Нарушителям грозит административный штраф в размере 1500 рублей.

Использование мобильного телефона за рулем без устройств, позволяющих вести разговор без применения рук, является одним из распространенных факторов ДТП, в том числе с тяжелыми последствиями. Согласно правилам дорожного движения, допустимо использование телефона только с использованием гарнитуры или закрепленного на панели держателя.