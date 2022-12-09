 В Татарстане два депутата не указали в декларациях о доходах по миллиарду рублей
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В Татарстане два депутата не указали в декларациях о доходах по миллиарду рублей

Кто именно допустил нарушения, не уточняется.

Республика
9 декабря 2022  15:20
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане два депутата не указали в декларациях о доходах по миллиарду рублей. Об этом на республиканском антикоррупционном форуме «Алма — бирмэ» сообщил начальник управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

«Люди потом смотрят на чиновников, как на врагов народа. Какая от этого может быть польза для общества?» — заявил Бадрутдинов.

Напомним, в столице РТ, 9 декабря, в IT-парке имени Башира Рамеева проходит Республиканский антикоррупционный форум, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах за взятку в 50 тыс. рублей задержан борец с коррупцией. Деньги подозреваемый взял, чтобы в будущем «крышевать» игорный бизнес.

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