В Татарстане два депутата не указали в декларациях о доходах по миллиарду рублей. Об этом на республиканском антикоррупционном форуме «Алма — бирмэ» сообщил начальник управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Марс Бадрутдинов.

«Люди потом смотрят на чиновников, как на врагов народа. Какая от этого может быть польза для общества?» — заявил Бадрутдинов.

Напомним, в столице РТ, 9 декабря, в IT-парке имени Башира Рамеева проходит Республиканский антикоррупционный форум, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией.

Ранее «КВ» сообщали, что в Набережных Челнах за взятку в 50 тыс. рублей задержан борец с коррупцией. Деньги подозреваемый взял, чтобы в будущем «крышевать» игорный бизнес.