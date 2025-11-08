В Татарстане две трети жалоб через «Народный контроль» решены за девять месяцев

news_top_970_100
Республика
8 ноября 2025  18:39

За первые три квартала 2025 года в Татарстане успешно разрешено 65% обращений, поступивших через систему «Народный контроль». Всего за этот период жители республики направили через платформу 69,5 тысячи уведомлений, сообщила омбудсмен Сария Сабурская на совещании в Доме правительства РТ.

Наиболее проблемной сферой оказалось благоустройство и инфраструктура — на эту тему поступило 31,6 тысячи обращений. Значительная часть жалоб касалась дорожной тематики (20,7 тысячи) и жилищно-коммунального хозяйства (почти 8 тысяч). Вопросы вывоза твердых коммунальных отходов заняли 2,4 тысячи обращений, а здравоохранения — 1,2 тысячи.

Рустам Минниханов подчеркнул важность оперативной работы с обращениями граждан: «Вовремя реагировать на обращения и принимать соответствующие меры в установленные сроки — это наша с вами работа. Население становится более требовательным. Но в целом именно благодаря обращениям граждан мы видим, как работают наши муниципалитеты»

news_right_column_240_400
Новости
В Нурлатском районе РТ произошло смертельное ДТП с пешеходом
В Татарстане две трети жалоб через «Народный контроль» решены за девять месяцев
Гороскоп на неделю с 10 октября по 16 ноября 2025 года
На 90-м году жизни скончался бывший министр лесного хозяйства РТ Абузар Гаянов
В Алексеевском районе «ГАЗель» насмерть сбила пешехода
Россиян ждут рекордные по продолжительности предстоящие новогодние каникулы
Новым руководителем горздрава Казани назначен Ильназ Ахмадиев
Двухэтажные автобусы с видами Татарстана появились в Москве и Петербурге