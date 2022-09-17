В Татарстане экологи с вертолета обнаружили более 300 незаконных свалок

В Татарстане экологи с вертолета обнаружили сотни незаконных свалок. Были обследованы территории Казани, Челнов и еще 11 районов республики, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Всего было выявлено 350 нарушений природоохранного законодательства. Большая часть нарушений — это несанкционированное размещение отходов», — отметили в Министерстве.

Ранее «КВ» сообщали, что экологи принудили властей Кайбицкого района РТ убрать свалку площадью 2,8 тыс. «квадратов». Инспекторы нашли незаконное складирование отходов на границе Молькеевского села во время мониторинга Кайбицкого района. В адрес исполкома села направили предостережение об устранении нарушения. Сейчас свалки уже нет, а территорию привели в надлежащее санитарно-экологическое состояние.