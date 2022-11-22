 В Татарстане еще не сформировалась безопасная толщина льда
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В Татарстане еще не сформировалась безопасная толщина льда

Выход на лед может быть смертельно опасным.

Республика
22 ноября 2022  15:20
Автор:
Карина Кострулева

Безопасная толщина льда должна составлять 7 см и более. На сегодня толщина льда еще не сформировалась. На пресс-конференции главный госинспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов предупредил, что пока выход на лед может быть смертельно опасным.

«Ледостав на водных объектах начался. Но устойчивая минусовая температура установилась только неделю назад — всего несколько дней в ночное время было около минус 10 градусов. Образовался покров до 5−7 см на водоемах, где нет внутреннего течения, в основном на внутренних водоемах», — сказал спикер.

По словам Венедиктова, для образования безопасной толщины требуется температура воздуха в 15 градусов мороза и ниже. Такая погода ожидается в конце месяца, но только в восточной части РФ. Помимо этого, на формирование люда воздействуют и осадки. Они приостанавливают процесс формирования льда. В эти выходные в Татарстане шел снег, что также не способствовало укреплению покрова. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Татарстане зарегистрировали первый случай смерти из-за провала под лед. Инцидент произошел 18 ноября в казанском поселке Борисоглебское.

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