 Рустам Минниханов раскритиковал хаотичную застройку пригородов Казани
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Рустам Минниханов раскритиковал хаотичную застройку пригородов Казани

В Татарстане Институт пространственного развития будет определять стандарты пригородных застроек

Республика
21 января 2022  16:18
Автор:
Николай Лукоянов

Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить контроль над застройкой в пригороде Казани на заседании в Доме Правительства РТ.

«Мы эти вещи немного упустили, и у нас пригород хаотично развивался. Бизнес — он очень прагматичный. Они построили, продали и до свидания. Как это все будет содержаться, где социальная инфраструктура?» — подкрепил свою речь вопросом Минниханов.

Сейчас развитием пригородов будет заниматься Институт пространственного развития РТ. Земли все также будут доступны для людей, но использовать их можно будет только с учетом выполнения всх требований этого института.

Ранее сообщалось, что Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить контроль над использованием земельных участков в республике.

 

 

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