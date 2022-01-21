Рустам Минниханов раскритиковал хаотичную застройку пригородов Казани

Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить контроль над застройкой в пригороде Казани на заседании в Доме Правительства РТ.

«Мы эти вещи немного упустили, и у нас пригород хаотично развивался. Бизнес — он очень прагматичный. Они построили, продали и до свидания. Как это все будет содержаться, где социальная инфраструктура?» — подкрепил свою речь вопросом Минниханов.

Сейчас развитием пригородов будет заниматься Институт пространственного развития РТ. Земли все также будут доступны для людей, но использовать их можно будет только с учетом выполнения всх требований этого института.

Ранее сообщалось, что Президент РТ Рустам Минниханов поручил усилить контроль над использованием земельных участков в республике.