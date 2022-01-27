 В Татарстане из-за роста заражений гриппом и ОРВИ закрыты 4 школы
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В Татарстане из-за роста заражений гриппом и ОРВИ закрыты 4 школы

На разобщение выведены классы в 120 школах. 

Республика
27 января 2022  15:42
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ обстановки закрыты 4 школы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования республики. 

В пресс-службе Минобрнауки отметили, что школы закрыты на разобщение, чтобы избежать большого количества заболевших.

Если в школе или класса более 20% болеют гриппом или ОРВИ, то они отправляются на разобщение, а для здоровых детей организуется повторение изученного материала.

Отмечается, что всего на разобщение выведены классы в 120 школа Татарстана.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что школы республики не будут переходить на дистанционное обучение.

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