В Татарстане из-за роста заражений гриппом и ОРВИ закрыты 4 школы

В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ обстановки закрыты 4 школы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования республики.
В пресс-службе Минобрнауки отметили, что школы закрыты на разобщение, чтобы избежать большого количества заболевших.
Если в школе или класса более 20% болеют гриппом или ОРВИ, то они отправляются на разобщение, а для здоровых детей организуется повторение изученного материала.
Отмечается, что всего на разобщение выведены классы в 120 школа Татарстана.
Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что школы республики не будут переходить на дистанционное обучение.