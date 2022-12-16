 В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на разобщение закрыли первую школу
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В Татарстане из-за гриппа и ОРВИ на разобщение закрыли первую школу

Сегодня утренний медицинский фильтр не прошли 129 учащихся.

Республика
16 декабря 2022  13:14
Автор:
Ольга Ильина

Чтобы избежать появления большого количества заболевших гриппом и ОРВИ, в Альметьевске полностью закрыли на разобщение одну школу. Это первый подобный случай в этом учебном году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки Татарстана.

«В республике на разобщение выведены 233 класса в 59 школах. По данным на 14 декабря на разобщении были 142 класса в 48 школах», - рассказали в ведомстве.

В республике более 483,9 тыс. школьников и свыше 32 тыс. учителей каждое утро проходят медицинский фильтр. Сегодня его не прошли 129 учащихся.

Напомним, на разобщение класс выводят, когда не менее 20% детей заболели гриппом или ОРВИ.

Ранее «КВ» сообщали, что 14 декабря в 48 татарстанских школах из-за подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ на разобщение вывели 142 класса. За тот день его не прошли 154 ребенка.

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