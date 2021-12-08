 В Татарстане из-за метели ввели временное ограничение движения междугородних автобусов
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В Татарстане из-за метели ввели временное ограничение движения междугородних автобусов

В республике ожидается снег и усиление ветра до 17 м/с.

Республика
8 декабря 2021  07:40

В Татарстане, в связи с ухудшившимися погодными условиями ввели временное ограничение движение междугороднего транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ. 

На территории республики, 8 декабря ожидается снег, метель с ухудшением видимости на дорогах. 

Сегодня на трассах водителей ожидает гололедица и снежные заносы. 

В Госавтоинспекции республики призвали не выезжать за пределы своих населенных пунктов без необходимости. 

Подробнее о том какая погода ожидается в ближайшее время на всей территории Татарстана читайте в материале «Казанских ведомостей». 

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