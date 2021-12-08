В Татарстане из-за метели ввели временное ограничение движения междугородних автобусов

В Татарстане, в связи с ухудшившимися погодными условиями ввели временное ограничение движение междугороднего транспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

На территории республики, 8 декабря ожидается снег, метель с ухудшением видимости на дорогах.

Сегодня на трассах водителей ожидает гололедица и снежные заносы.

В Госавтоинспекции республики призвали не выезжать за пределы своих населенных пунктов без необходимости.

Подробнее о том какая погода ожидается в ближайшее время на всей территории Татарстана читайте в материале «Казанских ведомостей».