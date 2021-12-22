 В Татарстане из-за морозов до -30 градусов в школах могут отменить занятия
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В Татарстане из-за морозов до -30 градусов в школах могут отменить занятия

Минобрнауки РТ направило образовательным учреждениям письма с рекомендациями.

Республика
22 декабря 2021  17:01
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане могут быть отменены занятия в школах из-за морозов до -30 градусов, сообщают «Челнинские известия».

Минобрнауки РТ направило образовательным учреждениям письма с рекомендациями о проведении занятий в период аномальных холодов.

Занятия для учеников начальных классов могут быть отменены при температуре -25 градусов, для учащихся 5-9 классов – при -27 градусов. Ученики 10-11 классов могут сидеть дома при температуре за окном -32 градуса. В сельских школах требование ниже по этим показателям на два градуса.

Также если температура достигнет -25 градусов, рекомендуется приостановить перевозку детей в школьных автобусах

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