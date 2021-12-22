В Татарстане из-за морозов до -30 градусов в школах могут отменить занятия

В Татарстане могут быть отменены занятия в школах из-за морозов до -30 градусов, сообщают «Челнинские известия».

Минобрнауки РТ направило образовательным учреждениям письма с рекомендациями о проведении занятий в период аномальных холодов.

Занятия для учеников начальных классов могут быть отменены при температуре -25 градусов, для учащихся 5-9 классов – при -27 градусов. Ученики 10-11 классов могут сидеть дома при температуре за окном -32 градуса. В сельских школах требование ниже по этим показателям на два градуса.

Также если температура достигнет -25 градусов, рекомендуется приостановить перевозку детей в школьных автобусах