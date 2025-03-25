В Татарстане из-за ОРВИ закрыли 191 класс и одну школу

В Татарстане с начала эпидсезона частично приостановлены занятия в 191 классе 87 школ республики. Полностью на карантин ушла одна школа в Рыбно-Слободском районе.

Как сообщает Роспотребнадзор РТ, за этот период медики выявили и отстранили от занятий 37 039 школьников и 1 780 педагогов с симптомами ОРВИ.

При этом ведомство фиксирует положительную динамику: за неделю с 17 по 23 марта заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 8% и остаётся на 21,8% ниже эпидемического порога.

Лабораторные исследования показывают, что 62,4% случаев заболеваний вызваны вирусами гриппа. Среди других респираторных инфекций преобладают РС-вирусы и риновирусы.

Напомним, вчера мы сообщали, что в 2024 году в Татарстане от туберкулеза скончалось 43 человека.