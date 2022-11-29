В Татарстане с начала года жертвами пожаров стали три ребенка

В Татарстане из-за пожаров с начала года погибли три ребенка. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.

«Ежегодно из-за пожаров происходят случаи, когда гибнут и дети. Здесь еще раз хотелось бы обратиться к родителям, не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, или бабушкам и дедушкам, которые сами порой нуждаются в уходе», – сказал Трущин. В прошлом году, по его информации, жертвами пожаров стали шесть детей.

Также эксперт призвал родителей проговаривать с детьми ситуации, которые могут привести к пожару и объяснять, что делать при пожаре. При незнании, дети могут начать прятаться под стол, в шкаф и не уходить из помещения.

Ранее «КВ» сообщали, что 76% погибших при пожарах в Татарстане находятся в состоянии алкогольного опьянения.