 В Татарстане с начала года жертвами пожаров стали три ребенка
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В Татарстане с начала года жертвами пожаров стали три ребенка

В МЧС призвали не оставляться маленьких детей с бабушками и дедушками, которые сами нуждаются в уходе.

Республика
29 ноября 2022  15:43
Автор:
Шахерезада Курбанова

В Татарстане из-за пожаров с начала года погибли три ребенка. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин. 

«Ежегодно из-за пожаров происходят случаи, когда гибнут и дети. Здесь еще раз хотелось бы обратиться к родителям, не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, или бабушкам и дедушкам, которые сами порой нуждаются в уходе», – сказал Трущин. В прошлом году, по его информации, жертвами пожаров стали шесть детей. 

Также эксперт призвал родителей проговаривать с детьми ситуации, которые могут привести к пожару и объяснять, что делать при пожаре. При незнании, дети могут начать прятаться под стол, в шкаф и не уходить из помещения. 

Ранее «КВ» сообщали, что 76% погибших при пожарах в Татарстане находятся в состоянии алкогольного опьянения.

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