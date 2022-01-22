 В Татарстане из-за ухудшения эпидситуации начался набор волонтеров для помощи пожилым людям
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В Татарстане из-за ухудшения эпидситуации начался набор волонтеров для помощи пожилым людям

В республике возобновили работу волонтерского штаба #МыВместе.

Республика
22 января 2022  16:22
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане из-за ухудшения эпидемиологической ситуации начался набор волонтеров для помощи пожилым и маломобильным людям. Об этом сообщила заместитель министра по делам молодежи Татарстана Алла Кондратьева.

Основные задачи волонтеров — помогать в больницах, пунктах вакцинации, также доставлять продукты и лекарства. Кроме того, всех добровольцев обеспечивают масками и топливными картам.

В настоящее время в Татарстане возобновили работу штаба #МыВместе, в котором трудятся более 6,6 тыс. волонтеров.

По словам регионального координатора «Молодежки ОНФ» Дамира Нургалиева, пандемия ковида доказала, что у добровольчества нет возраста, поэтому татарстанец любого возраста, может стать волонтером.

Ранее «КВ» сообщали, что в России установили новый антирекорд по числу заболевших от коронавируса.

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