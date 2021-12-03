В Татарстане изменились тарифы на передачу электроэнергии между предприятиями

В Татарстане повысились тарифы на на передачу электроэнергии между предприятиями. Величину тарифов в некоторых документах прописали до 2024 года.Об этом сообщает Носкомитет РТ по тарифам.

«Все сформированные тарифные решения основаны на результатах проведенных контрольных мероприятий», – сообщается на сайте комитета.



Тарифы на электропередачу изменились по отношению к таким компаниям: ООО «Газпром энерго», ООО УК «Индустриальный парк Зеленодольск», ГУП РТ «Электрические сети» и т.д.

При этом в зимний период ставка не меняется.

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