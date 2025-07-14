В Татарстане изъяли крупные партии нелегальных сигарет

В течение первого полугодия 2025 года сотрудники таможни и полиции Татарстана провели серию рейдов по проверке торговых точек, реализующих табачную продукцию. В ходе проверок было обнаружено и изъято несколько десятков тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки, значительная часть которых оказалась контрафактной.

Наибольшее количество нелегальной продукции - более 32 тысяч пачек на сумму около 3,8 миллиона рублей - было обнаружено в Зеленодольске, причем 12 тысяч из них имели признаки подделки. В Набережных Челнах в ходе проверки двух магазинов изъяли 2382 пачки немаркированных сигарет, включая 270 контрафактных.

Крупные парсии нелегального табака также были выявлены в Лаишевском районе (почти 12 тысяч пачек, из них 2 тысячи поддельных) и Казани (3,5 тысячи пачек, включая тысячу контрафактных). Особое внимание привлек рейд в Нижнекамске, где конфисковали партию электронных курительных устройств и жидкостей стоимостью более миллиона рублей.

Все обнаруженные немаркированные товары были изъяты из оборота. Подобные проверки проводятся регулярно для пресечения незаконной торговли табачной продукцией и защиты потребительского рынка от фальсификата.