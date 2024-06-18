В Татарстане изъяты почти 140 порций салата «Лобио»

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Город
18 июня 2024  11:31
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане санитарные врачи изъяли 136 порций готового салата «Лобио», в котором могут быть возбудители ботулизма. В пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ отметили, что проведен телефонный обзвон 116 покупателей салата с целью выявления людей с симптомами отравления и рекомендациями обратиться за медицинской помощью при необходимости.

В настоящее время изъятые порции салата находятся на лабораторном исследовании. Результаты будут известны через пять дней.

В РКИБ поступили 14 пациентов с ботулизмом. Напомним, что восемь человек в Татарстане находятся в реанимации после заражения ботулизмом салата «Лобио».

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