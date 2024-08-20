В Татарстане финграмотности будут обучать всех – от детсадовцев до пенсионеров

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Республика
20 августа 2024  09:08
Автор:
Эндже Гарафиева

К 2026 году в Татарстане 100% образовательных программ детских садов, школ, вузов и колледжей будут содержать элементы финансовой грамотности. Об этом говорится в постановлении Кабмина РТ, утверждающем программу повышения финансовой грамотности населения на 2024-2026 годы.

Власти республики ожидают, что реализация программы позволит повысить уровень финансовой культуры населения, что в свою очередь будет способствовать благосостоянию жителей Татарстана. Для достижения этой цели планируется внедрить элементы финансовой грамотности во все уровни образования, повысить квалификацию педагогов в этой сфере, проводить информационно-просветительскую работу с населением и развивать систему подготовки специалистов.

Планируется охватить все категории населения – от дошкольников до пенсионеров, а также предпринимателей и самозанятых.

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