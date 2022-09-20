В Татарстане к приему тепла не готовы 150 многоквартирных домов

Не готовы к приему тепла 150 многоквартирных домов Татарстана. Основная масса – это казанские дома, сообщил сегодня министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин.

«Около 150 домов по республике Татарстан [не готовы к приему тепла]. В городе Казани - 103 дома, в Пестрецах – 17, думаю до конца недели мы все это добьем и готовы уже будут к приемке тепла», - сообщил министр.

Среди причин неготовности к отопительному сезону как неоконченный капитальный ремонт, так и опрессовка, сдача дымоходов и т.п.

Меж тем, долг жителей и организаций республики по ЖКУ достиг 8,9 млрд рублей. Сумма накопилась с 2004 года. При этом, по словам министра, собираемость платежей составляет 98-99%.