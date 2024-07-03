В Татарстане капитально отремонтировали 11 тысяч многоквартирных домов

На выездном совещании Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Государственного Совета Республики Татарстан, состоявшемся в Набережных Челнах, огласили сроки завершения текущих мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Согласно контрактным условиям, сезонные работы должны быть завершены до 15 августа, замена лифтового оборудования — до 1 сентября, а строительно-монтажные мероприятия — до 1 ноября.

Председатель комитета Андрей Егоров подчеркнул масштабность уже осуществленных работ. В Татарстане проведен капитальный ремонт более чем 11 тысяч многоквартирных домов общей площадью 52 миллиона квадратных метров.

На реализацию данной программы за последние 16 лет выделено 89 миллиардов рублей.