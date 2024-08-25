В Татарстане капитальный ремонт образовательных учреждений выполнен на 94%

В Татарстане завершение работ по капитальному ремонту школ и образовательных центров достигло 94% от запланированного объема. На совещании, прошедшем в формате видеосвязи в Доме Правительства республики, об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Совещание, организованное под председательством Раиса Татарстана Рустама Минниханова, также собрало участников, включая Премьер-министра РТ Алексея Песошина, как сообщает пресс-служба руководителя республики.

На этой неделе завершены работы по капитальному ремонту девяти объектов: три из них расположены в Казани, по два — в Заинске и Чистополе, а также по одному объекту в Арске, Набережных Челнах и Альметьевском районе.

Всего в Татарстане текущий капитальный ремонт охватывает 185 образовательных учреждений. Капитальный ремонт детских садов достиг 96%. На текущей неделе завершены работы в восьми дошкольных учреждениях, находящихся в Тюлячинском, Чистопольском, Сабинском, Высокогорском, Агрызском, Кукморском, Атнинском и Дрожжановском районах, отметил докладчик.

В свою очередь, работы по обновлению 94 пищеблоков завершены на 97%. В последние две недели были отремонтированы 34 столовых в 17 муниципалитетах Татарстана.

Кроме того, программа ремонта четырех ресурсных центров выполнена на 98%. В Нижнекамске завершены работы на одном из таких центров за последние две недели.

Степень завершенности строительно-монтажных работ по ремонту 15 студенческих общежитий также составляет 98%. На этой неделе реконструированы два общежития — в Казани и Болгаре.

В 2023 году также планируется капитально отремонтировать 138 медицинских объектов. В процессе завершения ремонта находятся 82 фельдшерско-акушерских пункта, где степень выполнения работ достигла 98%. Сданы 78 таких объектов. В частности, за последние две недели обеспечено проведение работ на десяти ФАПах, расположенных в Заинском, Атнинском, Аксубаевском, Тюлячинском и Мамадышском районах.

Общий уровень выполнения работ по ремонту 25 поликлиник составляет 94%. За неделю завершены работы на двух объектах в Казани. Кроме того, капитальный ремонт 31 стационара выполнен на 77%. На этой неделе был сдан один объект — также в столице РТ, уточнил руководитель Минстроя Татарстана.