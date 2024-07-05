В Татарстане контрактникам теперь платят до 1,5 млн рублей

Раис РТ Рустам Минниханов объявил о повышении единовременной выплаты для желающих заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она может достигать 1,5 млн рублей, складываясь из республиканских выплат (1,05 млн), выплат Минобороны (195 тыс) и средств от городов и районов РТ (до 300 тыс).

Чтобы получить повышенную выплату, нужно заключить контракт до 31 июля 2024 года.

Программа распространяется не только на жителей Татарстана, но и на граждан других регионов России и иностранцев. Контрактникам помогают с переездом, оформлением документов, а также предоставляют жилье и питание на время заключения контракта и прохождения медосмотра.

В Татарстане также продолжается набор в именной батальон «Батыр», который будет охранять новые территории. Контрактникам перед отправкой выдается полный набор вещей и армейская аптечка.

Минниханов подчеркнул важность поддержки контрактников и их семей, гарантируя им все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки и реабилитации.

Чтобы заключить контракт, нужно позвонить по телефонам 8 (800) 222-59-00 или 117, обратиться в военкомат или пункт отбора.