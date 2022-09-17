В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 996 человек

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 996 человек, 100 человек госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 58 305 случаев заражения COVID-19, 4 216 человек госпитализировали. Зарегистрировано 107 летальных исходов.

Ранее «КВ» сообщали, что масочный режим в Татарстане возобновлять не планируется. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Спикер добавила, что ситуация на сегодня полностью управляемая благодаря профилактическим мероприятиям, никаких жестких ограничений на сегодняшний день не требуется. Также ситуация контролируется и благодаря вакцинации.