 В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 996 человек
news_header_top_970_100

В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 996 человек

За последние сутки в России выявлено 58 305 случаев COVID-19.

Республика
17 сентября 2022  11:00
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 996 человек, 100 человек госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

За последние сутки в России выявлено 58 305 случаев заражения COVID-19, 4 216 человек госпитализировали. Зарегистрировано 107 летальных исходов. 

Ранее «КВ» сообщали, что масочный режим в Татарстане возобновлять не планируется. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Спикер добавила, что ситуация на сегодня полностью управляемая благодаря профилактическим мероприятиям, никаких жестких ограничений на сегодняшний день не требуется. Также ситуация контролируется и благодаря вакцинации.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова