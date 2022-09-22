В Татарстане коронавирусом за сутки заразились 888 человек

В Татарстане за сутки коронавирусом заразились 888 человек, 72 человека госпитализировали. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

За последние сутки в России выявлено 53 457 случаев заражения COVID-19, 3 719 человек госпитализировали. Зарегистрировано 106 летальных исходов.

Ранее «КВ» сообщали, что масочный режим в Татарстане возобновлять не планируется. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Спикер добавила, что ситуация на сегодня полностью управляемая благодаря профилактическим мероприятиям, никаких жестких ограничений на сегодняшний день не требуется. Также ситуация контролируется и благодаря вакцинации.