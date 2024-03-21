В Татарстане космомониторинг вычислил нарушения на 116 млн рублей

Мониторинг из космоса за 4 года функционирования помог вычислить незаконные вырубки, гари, карьеры, строения, участки с лесопатологией. В общей сложности, изыскали 116 млн рублей, заявил на Дне леса первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Эта система была создана Университетом Иннополис. Она автоматически делает космические снимки космической по изменениям в лесном фонде Татарстана.

Министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров напомнил, что в республике 1,2 млн га леса. Большую часть составляют мягколиственные насаждения и кустарники — они занимают больше 60%, затем идут хвойные деревья – 22% и другие. По породному составу на первом месте осина.