В Татарстане ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков

В Татарстане полицейские ликвидировали интернет-магазин по продаже наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по РТ.

Правоохранители установили всех участников группировки. Их оказалось семь человек.

Сначала были задержаны двое жителей Нижнекамска, которые выполняли заказы, полученные через магазин в даркнете. В принадлежащей одному из них машине было обнаружено более 190 граммов синтетического наркотика. Во время обыска в его квартире было изъято 1,66 грамма марихуаны. У второго подозреваемого обнаружено 0,53 грамма «соли».

Кроме того, на посту полиции инспекторами ГИБДД был остановлен Mercedes под управлением 29-летнего мужчины. Во время осмотра машины полицеские обнаружили более 200 граммов мефедрона. Задержанный признал свою вину и подтвердил, что является организатором интернет-магазина по продаже наркотиков.

Позже полицейскими был задержан еще один оптовый закладчик. Во время обыска по адресу его проживания было обнаружено 60 пакетов с наркотой.

Также правоохранители вышли на след 22-летней жительницы Нижнекамска, которая выполняла в группе роль «оператора» интернет-магазина.

«Таким образом, в настоящее время задержано семеро соучастников, в том числе предполагаемый организатор противоправной деятельности», — заявили в МВД.

Всего у злоумышленников было изъято свыше 20кг наркотических средств растительного и синтетического происхождения, лабораторное оборудование и прекурсоры.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана у мужчины, предъявившего поддельные права, обнаружили наркотики. Злоумышленник пытался провезти 5 кг мефедрона и 820 г марихуаны.