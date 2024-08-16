В Татарстане машиниста автокрана обвиняют в гибели рабочего

В Актанышском районе Татарстана перед судом предстанет машинист автокрана, по вине которого, предположительно, погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Трагедия произошла летом 2024 года на территории одного из предприятий села Актаныш. По версии следствия, машинист автокрана, нанятый без официального договора, поднял на высоту нескольких метров платформу с рабочим, который не был экипирован средствами индивидуальной защиты и страховкой. В результате мужчина сорвался с платформы и разбился.

Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.