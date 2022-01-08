 В Татарстане местный житель подозревается в жестоком убийстве матери
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В Татарстане местный житель подозревается в жестоком убийстве матери

В настоящее время ведутся следственные мероприятия.

Республика
8 января 2022  13:23
Автор:
Эдуард Салихов

В Татарстане местный житель подозревается в жестоком убийстве матери. Об этом сообщает «Чистополь-информ».

Так, преступление произошло 6 января в Чистополе в 520-квартирном доме по улице Академика Королева. Есть информация, что сын жестоко расправился с матерью, расчленил тело и спрятал в лесу. 

В настоящее время ведутся следственные мероприятия, подробности происшествия не сообщаются.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Нижнекамске местная жительница подозревается в убийстве бывшего мужа. Инцидент произошел на фоне злоупотребления спиртными напитками.

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