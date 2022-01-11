В Татарстане могут ослабить ковидные ограничения

В Татарстане рассматривается возможность ослабления ковидных ограничений. Об этом сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Введение послаблений будет зависеть от эпидситуации на следующей неделе», – отметила она.

По словам Фазлеевой, в период новогодних праздников по всей республике продолжали проверять заведения общепитов на выявление ковидных нарушений. Таким образом, ревизоры проверили более 400 заведений, и в 10% из них были отмечены нарушения, касающиеся личной защиты каждого посетителя.