В Татарстане могут ужесточить правила строительства индивидуальных домов

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Республика
15 июля 2024  12:14
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане рассматривают введение разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Глава Департамента развития территорий Министерства строительства и ЖКХ РТ Айдар Ахметзянов подчеркнул, что вопрос активно обсуждается, но требует конкретизации и изменений в федеральном законодательстве.

В настоящее время для начала строительства частного дома достаточно уведомить местную власть о планируемых работах. Однако, введение разрешений может потребовать предварительное одобрение проектной документации и более строгое соблюдение норм строительства.

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