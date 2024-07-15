В Татарстане могут ужесточить правила строительства индивидуальных домов

В Татарстане рассматривают введение разрешений на строительство индивидуальных жилых домов. Глава Департамента развития территорий Министерства строительства и ЖКХ РТ Айдар Ахметзянов подчеркнул, что вопрос активно обсуждается, но требует конкретизации и изменений в федеральном законодательстве.

В настоящее время для начала строительства частного дома достаточно уведомить местную власть о планируемых работах. Однако, введение разрешений может потребовать предварительное одобрение проектной документации и более строгое соблюдение норм строительства.