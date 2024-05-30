В Татарстане могут ввести экспериментальный режим для тестирования блокчейн-проектов

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Республика
30 мая 2024  16:49
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане планируют создать платформу для тестирования блокчейн-проектов в технопарке им. Башира Рамеева в Казани, сообщил заместитель премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

Цифровая «песочница» позволит тестировать проекты по цифровизации финансов, госсектора и закрепления интеллектуальных прав, не нарушая законодательства. Уже создана рабочая группа для тестирования проектов в рамках этого режима.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что инициатива по выпуску криптоинструментов в рамках этого режима может быть утверждена на осенней сессии. Шайхутдинов отметил активное развитие IT-отрасли в Татарстане, где работают около 41 тысячи специалистов и 3 тысячи компаний, а объем выручки отрасли в 2023 году превысил 177 млрд рублей, что на 13% больше, чем в 2022 году.

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