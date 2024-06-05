В Татарстане могут ввести временный запрет на охоту в связи с саммитом БРИКС

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Республика
5 июня 2024  11:58
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане может быть введен временный запрет на охоту в период проведения саммита БРИКС. Госкомитет РТ по биологическим ресурсам подготовил проект соответствующего указа Раиса Республики Татарстан.

В документе прописано, что в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в период подготовки и проведения саммита БРИКС необходимо запретить все виды охоты во всех угодьях региона с 16 по 31 октября этого года.

Окончательное решение о введении запрета будет принято после рассмотрения проекта указа.

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