В Татарстане могут ввести временный запрет на охоту в связи с саммитом БРИКС

В Татарстане может быть введен временный запрет на охоту в период проведения саммита БРИКС. Госкомитет РТ по биологическим ресурсам подготовил проект соответствующего указа Раиса Республики Татарстан.



В документе прописано, что в целях усиления охраны общественного порядка и обеспечения безопасности в период подготовки и проведения саммита БРИКС необходимо запретить все виды охоты во всех угодьях региона с 16 по 31 октября этого года.

Окончательное решение о введении запрета будет принято после рассмотрения проекта указа.