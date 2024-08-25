В Татарстане может быть создана своя криптовалютная биржа

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Республика
25 августа 2024  08:33
Автор:
Назиля Фахрутдинова

В Татарстане стартовала разработка цифровой платформы для национальной криптовалютной биржи. Об этом сообщил Яков Тенилин, основатель проекта «Криптополигона» в IT-парке.

Планируется, что биржа будет запущена в комплексе с криптообменником, который обеспечит возможность конвертации «электронных денег» в настоящие рубли и обратно. Спикер подчеркнул, что на данный момент в стране отсутствует возможность расчетов в криптовалюте, однако обменная платформа поможет отслеживать данные процессы и вычислять доходы, а также определять размер подлежащих налогов.

В настоящее время республика ожидает решения Центробанка о введении экспериментального правового режима. Ожидается, что это может произойти с 1 сентября.

Ранее также сообщалось о планах создания аналогичных бирж в Москве и Санкт-Петербурге.

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