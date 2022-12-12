The Washington Post: В Татарстане Иран может построить завод по производству беспилотников

В Татарстане может появиться завод по производству беспилотников, проекты которого предоставит Иран. Кроме того, он осуществит надзор над строительством. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного военного чиновника.

В настоящее время информация о возведении такого завода официально не подтверждена.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что завершить импортозамещающую программы по вертолету «Ансат» намерен Казанский вертолетный завод к 2024 году,.

Как рассказал заместитель руководителя Исполнительного комитета Казани Ильдар Шакиров, в настоящий момент на КВЗ эти вертолеты собирают без комплектующих украинского производства, а также производства США и Европы.