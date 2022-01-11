 В Татарстане мужчина убил соседа за плевок
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В Татарстане мужчина убил соседа за плевок

Ранее злоумышленник проходил лечение в психиатрической больнице

Республика
11 января 2022  16:16
Автор:
Николай Лукоянов

В Татарстане мужчина ножом зарезал соседа по квартире, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, мужчины проживали в одной квартире в Набережных Челнах. Подозреваемый утром собирался на работу, в то время как его пьяный сосед проснулся и плюнул в него. Тогда подозреваемый в порыве ярости схватился за нож и ударил им несколько раз сожителя.

После того, как мужчина вернулся с работы, он упаковал тело в мешок и планировал избавиться от него, но к подозреваемому в гости зашли зять и дочь. Они и обратились в полицию после того, как увидели всю картину.

Подозреваемого быстро задержали, и он дал признательные показания. Следует отметить, что ранее мужчина проходил лечение в психиатрической больнице, после того как напал с ножом на дочь и до настоящего времени наблюдался у медиков.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

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