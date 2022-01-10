В Татарстане мужчина угрожал расправой прибывшему по вызову полицейскому

В Татарстане 37-летний мужчина угрожал расправой прибывшему по вызову полицейскому. На него возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Об этом сообщил Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, полицейские приехали на по месту жительства подозреваемого, куда их вызвала его супруга. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. Когда правоохранители зашли в квартиру, злоумышленник произвел в одного из них два выстрела из газового пистолета, а когда полицейский выбил у него оружие из рук, взял нож и замахнулся на него, угрожая расправой.

В этот момент второй полицейский применил в отношении подозреваемого газовый баллончик. Злоумышленник спрятался в ванной после чего сдался.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в столице Татарстана местный житель украл бывшую возлюбленную и угрожал ей расправой.