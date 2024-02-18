В Татарстане на 12% выросла продажа недвижимости

В Росреестре РТ рассказали, что 2024 год начался активнее, чем прошлый. Уже в январе свыше 13 тысяч раз татарстанцы оформили куплю-продажу недвижимости. Это на 12% больше, чем в 2023 году. На столько же выросло и количество договоров на участие в долевом строительстве.

При этом, в Казани показатели остались на том же уровне.

Специалисты напомнили, что татарстанцы могут воспользоваться программами господдержки на первичное жилье. Квартиру в строящемся доме можно купить с минимальным первоначальным взносом и по выгодной ипотечной ставке.